“Pedir perdón y...”: Cony Capelli, Pincoya y Alessia Traverso revolucionaron las redes con su reencuentro - Chilevisión

Las exjugadoras de Gran Hermano se reencontraron gracias a Fiebre de Baile y dedicaron emotivas palabras en redes sociales demostrando que limaron todas las asperezas tras las polémicas dentro y fuera del encierro.

Constanza Capelli, Jennifer Galvarini y Alessia Traverso se reunieron este domingo y revolucionaron las redes sociales al demostrar que los conflictos de Gran Hermano quedaron en el pasado.

Fiebre de Baile logró reunir a parte de la "Familia Lulo", puesto que este lunes, Galvarini y Traverso se presentarán en la pista como invitadas de algunos de los participantes del programa.

La Familia Lulo se reencuentra

"Saber reconocer, pedir perdón y perdonar es lo que nos ha mantenido juntas. Un acto de madurez y humildad es seguir apoyándonos a pesar de todo", escribió Cony Capelli en su cuenta de Instagram.

La bailarina agregó una fotografía donde aparece con Galvarini y Traverso abrazadas y luego compartió una serie de registros junto a La Pincoya, donde se muestran tan unidas como dentro de la casa de Gran Hermano.

Por otro lado, Traverso y Capelli vivieron múltiples momentos de tensión dentro del encierro; sin embargo, demostraron que todo quedó en el pasado y Cony incluso fue a visitar a Alessia durante sus ensayos para Fiebre de Baile.

Este lunes en Fiebre de Baile, los participantes deberán presentar una coreografía junto a su bailarín acompañante y un famoso invitado, por lo que en dicha instancia se revelará junto a quienes bailarán Pincoya y Alessia.

Revisa las publicaciones en redes sociales: