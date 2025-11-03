 “Pedir perdón y...”: Cony Capelli, Pincoya y Alessia Traverso revolucionaron las redes con su reencuentro - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién pasará a segunda vuelta? Pepe Auth analiza el desempeño de los candidatos presidenciales 2025 “Se contradice”: Revelan dato clave que delató al único detenido por el triple homicidio en La Reina A casi 6 años del Caso Hércules 130: Familiares acusan presuntas negligencias de la FACH Rebajan medidas cautelares de Camila Polizzi tras casi dos años de arresto domiciliario total Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/11/2025 10:20

“Pedir perdón y...”: Cony Capelli, Pincoya y Alessia Traverso revolucionaron las redes con su reencuentro

Las exjugadoras de Gran Hermano se reencontraron gracias a Fiebre de Baile y dedicaron emotivas palabras en redes sociales demostrando que limaron todas las asperezas tras las polémicas dentro y fuera del encierro.

Publicado por CHV Noticias

Constanza Capelli, Jennifer Galvarini y Alessia Traverso se reunieron este domingo y revolucionaron las redes sociales al demostrar que los conflictos de Gran Hermano quedaron en el pasado.

Fiebre de Baile logró reunir a parte de la "Familia Lulo", puesto que este lunes, Galvarini y Traverso se presentarán en la pista como invitadas de algunos de los participantes del programa.

La Familia Lulo se reencuentra

"Saber reconocer, pedir perdón y perdonar es lo que nos ha mantenido juntas. Un acto de madurez y humildad es seguir apoyándonos a pesar de todo", escribió Cony Capelli en su cuenta de Instagram.

La bailarina agregó una fotografía donde aparece con Galvarini y Traverso abrazadas y luego compartió una serie de registros junto a La Pincoya, donde se muestran tan unidas como dentro de la casa de Gran Hermano.

Por otro lado, Traverso y Capelli vivieron múltiples momentos de tensión dentro del encierro; sin embargo, demostraron que todo quedó en el pasado y Cony incluso fue a visitar a Alessia durante sus ensayos para Fiebre de Baile.

Este lunes en Fiebre de Baile, los participantes deberán presentar una coreografía junto a su bailarín acompañante y un famoso invitado, por lo que en dicha instancia se revelará junto a quienes bailarán Pincoya y Alessia.

Revisa las publicaciones en redes sociales:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

Quién es el detenido por el triple homicidio que impacta a La Reina: Es el cuñado y alertó del crimen

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó esta tarde la detención Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las tres personas que fueron halladas sin vida al interior de un domicilio a mediados de octubre.

03/11/2025

La emotiva dedicatoria de la nieta de Héctor Noguera que hizo reaccionar a Amparo Noguera

A través de Instagram, la actriz Camila Stuardo, nieta del fallecido artista, despidió a su abuelo con imágenes inéditas.

03/11/2025

Vuelco en tragedia de La Reina: Detienen a sospechoso por el asesinato de un padre y sus dos hijos

La Fiscalía confirmó la detención de un individuio en el marco de la investigación por la enigmática muerte ocurrida a mediados de octubre pasado.

03/11/2025

Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo informó que las cuatro estaciones que estuvieron sin servicio ya están operativas.

03/11/2025