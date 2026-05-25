“Que se someta a un verdadero interrogatorio”: Nieta de María Ercira apuntó a rol de figura clave en el caso

Carla Hernández escribió una carta apuntando al rol de Mónica Kleinert, una de las propietarias del fundo Las Tórtolas en el que se le perdió el rastro a su abuela, y pidió que colabore de forma práctica con la investigación.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, compartió una carta titulada Sin justicia no hay verdad, en la que pidió justicia por su abuela, a quien se le perdió el rastro hace más de dos años en el fundo Las Tórtolas, Limache.

En su escrito apuntó a Mónica Kleinert, una de las propietarias del recinto en el que se extravió la adulta mayor durante una celebración y acusó nula colaboración de su parte y de los empleados en la búsqueda de la mujer.

“Ante nuestra preocupación y anguistia por el extravío, nos persiguieron cobrándonos la cuenta del almuerzo“, inició exponiendo.





Según Hernández, junto a su familia “insistimos desde un principio que nos dieran acceso a las cámaras y solo fue en horas de la noche que el técnico pudo rescatar algunas horas donde se ve mi abuela caminando al estacionamiento”.

Sin embargo, en cuanto al rol de la propietaria del fundo aseguró que “doña Mónica entregó a la PDI un registro de grabaciones que supuestamente correspondía a 24 horas, pero hasta el día de hoy no podemos obtener tal registro“.

“Trasladar la responsabilidad de lo que pasó ese día en el restaurante a la familia no solo es indolente, cruel y bajo, pues desde que desapareció en el fundo de doña Mónica hemos hecho hasta lo imposible por encontrarla”, agregó.

En esa contexto, la nieta de María Ercira Conteras cuestionó que hayan sido desalojados del lugar por parte de la dueña y apuntó contra las autoridades y policías por su labor en el caso.

“Si realmente doña Mónica quiere justicia como nosotros, es necesaria la verdad primero. Si quiere colaborar con la investigación, que vuelva a Chile y se someta a un verdadero interrogatorio. ¿A qué le teme señora Kleinert?“, cerró en su carta.