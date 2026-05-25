Hombre fue detenido por otro delito apenas salía de la cárcel: Era buscado por Carabineros

El sujeto era buscado por un homicidio, por lo que Carabineros lo esperaba mientras era liberado de Santiago 1.

Un hombre que fue detenido por el delito de microtráfico de drogas estuvo retenido durante algunas horas en la cárcel de Santiago 1.

Tras ser liberado, personal del OS-9 de Carabineros lo capturó nuevamente en base a otra investigación.

El sujeto era buscado por un homicidio ocurrido a mediados de este mes en la comuna de Recoleta. Específicamente, en la calle Rengifo, cuando a las dos y media de la madrugada se reportaron varios disparos.

En diez días, se logró identificar a esta persona que aquel día asesinó a un hombre de 54 años y dejó herida a otra víctima.





“El OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros participaron en la investigación de un homicidio y lesiones graves en el sector de La Vega”, comentó el general Jaime Velasco.

Así añadió que “se logró comprobar la participación directa de uno de los detenidos por infracción a la ley de drogas en el homicidio”.