VIDEO | Falsos Carabineros protagonizaron violento turbazo en La Granja: Amenazaron con secuestrar a joven de 18 años

Los sujetos irrumpieron en la propiedad derriban la puerta de ingreso y amenazaron a la mujer que estaba al interior de la casa. Lograron sustraer varias especies entre joyas, dinero y un computador.

Un grupo de delincuentes, caracterizados como falsos policías, protagonizaron un violento turbazo en la comuna de La Granja, en el límite con La Florida.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en donde los antisociales irrumpieron en un domicilio en el que se encontraba una joven de 18 años, a quien habrían amedrentado amenazando con un secuestro.

Los desconocidos ingresaron en la propiedad portando armas de fuego y con chalecos de color verde, simulando ser parte de una de las unidades especializadas de la policía.

Los delincuentes derribaron la puerta de entrada y sustrayeron diversas especies como dinero, joyas, un computador, una cartera, entre otras cosas.