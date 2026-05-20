Habla madre de niña amenazada en colegio de La Granja donde una menor resultó baleada: “Una familia completa vino a pegarle”
Una menor de 11 años resultó baleada en una pierna fuera de un recinto educacional y se encuentra internada en el Hospital Padre Hurtado.
Este miércoles, hubo un confuso incidente en el Saint Christian College de la comuna de La Granja, donde una niña de 11 años resultó baleada a la salida del recinto educacional.
La menor recibió el impacto balístico en una pierna y fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene fuera de riesgo vital.
Tras el ataque, habló una apoderada, quien dijo ser la madre de la niña que fue amenazada, pero que no recibió el disparo.
“Mi hija está asustada, porque no es normal que dos personas adultas vengan a amenazar a una niña de 11 años. Le trataron de disparar a mi hermana y salió herida otra niña, una niña externa”, partió declarando a La Granja TV, Roxana Muñoz.
“Fue una discusión de niñas donde viene una familia completa a pegarle a una niñita de 11 años... Son todas mujeres, una familia completa y de ahí salió el disparo”, agregó.