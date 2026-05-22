Revelan video de la detención de delincuentes que escaparon tras turbazo a casa de exministro del TC

Parte de los asaltantes escapó junto a la madre de uno de los delincuentes de 14 años que falleció en el lugar.

Fue revelado un video de la detención del grupo de delincuentes que protagonizó un turbazo en la casa del exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica.

La noche de este jueves, en su domicilio en San Miguel, el abogado se enfrentó a balazos a los asaltantes. Los vecinos rápidamente activaron el sistema comunitario de alarmas, lo que alertó tanto a seguridad municipal, como a Carabineros.

A los pocos minutos de ocurrido el hecho, llegó al lugar la madre de un delincuente que terminó fallecido, junto a su hija, en un vehículo de color azul. Por lo que los asaltantes ingresaron a él para escapar.

Quienes quedaron en ese lugar, en su mayoría lesionados fueron retenidos por los funcionarios de seguridad municipal de San Miguel, a la espera de Carabineros, que llegaron rápidamente al lugar para proceder con la detención.

Pero además, los que lograron escapar, posteriormente también fueron capturados por las policías. Los asaltantes descendieron del vehículo que fue localizado en la comuna de Ñuñoa. Toda la escena quedó captada por cámaras de seguridad.





Turbazo a exministro del TC, Iván Aróstica

Al menos siete personas, principalmente menores de edad, habían ingresado armados al domicilio de Iván Aróstica, sin esperar que su víctima tuviese un arma inscrita de manera legal y que junto a su hijo repelieran el robo.

El exministro del TC hirió a varios de los delincuentes. Incluso uno, de 14 años, que falleció en el lugar tras el enfrentamiento a disparos. Por su parte, el abogado también quedó lesionado debido a un roce de bala en su cabeza y en su mano.

Además, su hijo recibió un disparo en su abdomen, lo que lo mantiene hospitalizado, sin riesgo vital y sin ningún daño que comprometa algún órgano.

Los delincuentes serán formalizados este viernes por el delito de robo con violencia.