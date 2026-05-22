“No ir sintiéndose que uno es una molestia”: Joe Vasconcellos lanza duras críticas al Festival de Viña

El artista, quien se prepara para festejar sus 50 años de carrera conversó con CHV Noticias, donde criticó el tradicional certamen.

Joe Vasconcellos celebrará sus 50 años de trayectoria musical con un concierto en el Gran Arena Monticello el próximo viernes 29 de mayo.

Ahí, el cantante repasará en el show toda su extensa carrera con éxitos como “Mágico” y “Huellas” para conmemorar medio siglo de carrera.





En conversación con CHV Noticias, el cantante criticó al Festival de Viña del Mar: “Siento que Viña es internacional, es como las apuestas de fútbol, a mi me gustaba el fútbol sin apuestas… A mí me gustaba ese Viña que era nuestro, que era un orgullo y no ir a Viña sintiéndose que uno es una molestia“, afirmó.