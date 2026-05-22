Conductor está detenido y hay un herido en estado grave: Surgen nuevos antecedentes tras volcamiento de bus en Ruta 5 Sur

Aunque el conductor está detenido, dicha situación puede cambiar una vez que la SIAT determine la causa basal del accidente.

En horas de la tarde de este viernes se produjo el volcamiento de un bus de dos pisos perteneciente a la empresa Turbus en el kilómetro 177 de la Ruta 5 Sur, sector del Puente Teno.

El accidente ocurrió en la vuelta “Las Alcachofas” tras chocar con un poste, lo que provocó una caída en una zanja, dejando un saldo de 2 fallecidos y 15 heridos de diversa consideración, uno de ellos en estado de gravedad.





Nuevos antecedentes tras volcamiento en la Ruta 5 Sur

El bus iba desde Santiago a Valdivia y, respecto a las causas del accidente, Carabineros expuso que la SIAT trabaja para poder determinarlas.

En esa misma línea, explicaron que el conductor del vehículo habría perdido el control, y tras realizarle las pruebas correspondientes, se detectó que no existe presencia de alcohol en su sangre.

Respecto de las versiones que aseguraban que el hombre iba zigzagueando antes del volcamiento, Carabineros expuso que “no tenemos esa información confirmada de testigos al momento”.

Además, confirmaron que solo hay un vehículo involucrado y el conductor se encuentra detenido, pero esta situación puede cambiar una vez que la SIAT determine la causa basal del accidente.

En tanto, la documentación del vehículo y del conductor se encuentra al día.

Además, el comandante Manuel Céspedes del cuerpo de Bomberos de Teno, comentó que “se hizo un ingreso en tres oportunidades (al bus), se verificó que no hubiese nadie”.

Finalmente, comunicó que las víctimas fatales son un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido confirmadas.