AHORA | Fatal volcamiento de bus en la Ruta 5 Sur: Reportan 2 fallecidos y 22 heridos en la región del Maule

Personal de Bomberos, Carabineros y ambulancias llegaron hasta el sector para asistir a los pasajeros.

En horas de la tarde de este viernes, un bus perteneciente a la empresa Turbus volcó en la Ruta 5 Sur a la altura del Puente Teno.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 176, en una curva conocida como “Las Alcachofas”, mientras el vehículo de dos pisos se dirigía al sur del país.

El vehículo de transporte habría salido de la carretera tras chocar contra un poste, cayendo en una zanja.

De manera preliminar, se informa que habrían dos fallecidos y 22 heridos, de acuerdo a Radio Bío Bío.

Además, debido al accidente de tránsito se generaron daños en el tendido eléctrico.

Por su parte, Ruta del Maipo hizo un llamado a respetar la señalización y moderar la velocidad, dado que en la zona se encuentra personal de Bomberos, Carabineros y ambulancias asistiendo a los pasajeros.

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