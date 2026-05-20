Huésped se asfixió con un trozo de carne: Hombre muere en resort de Coquimbo
El hecho ocurrió este miércoles cercano a las 14:00 horas y mientras la víctima comía.
Este miércoles ocurrió una tragedia en el Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, región de Coquimbo, donde un huésped perdió la vida luego de sufrir un atragantamiento mientras comía.
De acuerdo a lo informado por el Diario El Día, la víctima habría sufrido asfixia tras atorarse con un trozo de carne, situación que posteriormente le provocó un paro cardiorrespiratorio.
Se agregó que el lamentable hecho ocurrió cercano a las 14:00 horas y donde pese a las maniobras de auxilio realizadas en el lugar, se constató la muerte.
Por último se indicó que la víctima corresponde a un hombre de 63 años y donde personal especializado deberá determinar las circunstancias exactas del trágico hecho.