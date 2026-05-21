🔴EN VIVO | Día de las Glorias Navales: Sigue el desfile del 21 de mayo en Valparaíso

Este año se espera que desfilen 2.081 funcionarios de la Armada, junto a personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros.

Este 21 de mayo se conmemora en la Plaza Sotomayor de Valparaíso el Día de las Glorias Navales. Se trata del primer acto de homenaje a los héroes del Combate Naval de Iquique con José Antonio Kast como presidente.

Este año se espera que desfilen 2.081 funcionarios de la Armada, junto a personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros.

Sigue aquí el desfilo en vivo