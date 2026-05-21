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🔴EN VIVO | Día de las Glorias Navales: Sigue el desfile del 21 de mayo en Valparaíso

Este año se espera que desfilen 2.081 funcionarios de la Armada, junto a personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. 

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Este 21 de mayo se conmemora en la Plaza Sotomayor de Valparaíso el Día de las Glorias Navales. Se trata del primer acto de homenaje a los héroes del Combate Naval de Iquique con José Antonio Kast como presidente.

Este año se espera que desfilen 2.081 funcionarios de la Armada, junto a personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros.

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