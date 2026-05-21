Data Influye: 62% considera que reformas impulsadas por el Gobierno representan un retroceso para el país
Una encuesta recogió la percepción ciudadana sobre los primeros 70 días de Gobierno.
La nueva edición de la encuesta Data Influye reveló una negativa evaluación ciudadana respecto a los primeros 70 días del gobierno del presidente José Antonio Kast, especialmente en materias económicas y sociales.
Entre los principales resultados, un 64% considera que el país ha retrocedido en inflación y costo de la vida, mientras que un 55% cree que ha habido un retroceso en crecimiento económico y empleo. Además, un 45% percibe un empeoramiento en el combate al narcotráfico y crimen organizado.
En cuanto a las reformas impulsadas por el Ejecutivo, un 66% se manifestó en desacuerdo con que estas ayuden a reactivar la economía, y un 62% estimó que representan un retroceso para el país.
Respecto a la evaluación del gobierno, un 54% desaprueba la conducción del presidente Kast y un 53% rechaza la gestión del Ejecutivo.
A esto se suma que un 46% calificó su situación económica personal como mala o muy mala, mientras que un 48% proyecta que la economía chilena decaerá durante 2026.