Celebraba un cumpleaños con la mamá: Así habría ocurrido la brutal agresión a niña de 4 años en Melipilla

El mayor Claudio Escobar, de la 24.ª Comisaría de Carabineros de Melipilla, expuso los antecedentes que se manejan del caso y cómo el único detenido habría incurrido en el hecho por el que se le acusa.

La niña fue atacada durante la madrugada de este jueves, mientras se encontraba durmiendo en el segundo piso de un domicilio del pasaje Lastenia Álvarez de la población Florencia 1, en Melipilla.

El detenido de 23 años habría compartido con la madre de la menor y otras personas en una celebración que se extendió hasta cerca de las seis de la mañana.

“Se encontraba su madre con un grupo de amigos y, al parecer, una persona que manifestó ser una expareja”, relató el mayor Claudio Escobar de la 24.ª Comisaría de Carabineros de Melipilla.

“Se encontraban compartiendo por un cumpleaños”, añadió.

Siempre de acuerdo al uniformado, en esta instancia el sujeto de 23 años habría dejado la fiesta y se habría dirigido al dormitorio de la menor de edad: “En circunstancias que estamos investigando aún, el sujeto habría salido del lugar donde estaban compartiendo, habría accedido al segundo piso y habría propinado golpes a esta menor ”.

Los gritos de la niña habrían alertado a su madre, quien encontró a su presunta expareja en la habitación de la pequeña.

El sujeto se dio a la fuga tras la agresión y, horas más tarde, fue detenido en Estación Central por personal de la SIP de la 24.ª Comisaría de Melipilla, quienes descubrieron una serie de antecedentes por robo y amenaza.

De momento, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente busca esclarecer las circunstancias y el motivo detrás del ataque que mantiene a la niña de 4 años intubada y en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes.