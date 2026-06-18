VIDEO | Registro muestra el momento en que detienen a hombre acusado de ataque a niña de 4 años en Melipilla

El hombre sospechoso de agredir brutalmente a la hija de su expareja y posteriormente darse a la fuga, fue captado en su detención ocurrida en la comuna de Estación Central.

En Estación Central se logró la detención del sospechoso de atacar a una menor de 4 años en la comuna de Melipilla.

El sujeto fue acusado de de agredir a la hija de su expareja, quien sufrió una deformación craneal y se encuentra internada en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes.

Tras la golpiza, el sospechoso de 23 años se dio a la fuga y fue detenido por personal de la SIP de la 24ª Comisaría de Melipilla.