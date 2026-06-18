Actualizan estado de salud de niña atacada en Melipilla: Agresor sería la expareja de su mamá

A través de un comunicado, el Hospital Clínico Félix Bulnes confirmó que la menor fue trasladada de urgencia durante la mañana en un helicóptero de Carabineros desde Melipilla debido a la gravedad de sus lesiones.

El Hospital Clínico Félix Bulnes entregó durante la tarde de este jueves una actualización sobre el estado de salud de la niña de 4 años que fue brutalmente agredida en Melipilla, presuntamente por la expareja de su madre.

A través de un comunicado, el recinto asistencial confirmó que la menor fue trasladada de urgencia durante la mañana en un helicóptero de Carabineros desde el Hospital de Melipilla debido a la gravedad de sus lesiones.

“Desde su ingreso a nuestro establecimiento, la paciente ha recibido atención integral de alta complejidad por parte de nuestros equipos clínicos especializados, quienes han desplegado todas las prestaciones y cuidados requeridos, acorde a su estado de salud“, señaló el hospital.





Si bien el centro médico no entregó detalles específicos sobre su evolución clínica, indicó que el pronóstico de la niña continúa siendo reservado, en cumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.

“El Hospital no puede entregar antecedentes sobre su condición clínica, manteniéndose su pronóstico como reservado”, agregaron desde la institución.

Niña de 4 años permanece en riesgo vital

El caso quedó al descubierto durante este jueves, cuando una mujer denunció que su expareja habría atacado a su hija de 4 años al interior de una vivienda ubicada en el pasaje Lastenia Álvarez, en la población Florencia 1 de Melipilla.

Debido a la gravedad de las lesiones, la pequeña fue trasladada inicialmente al Hospital de Melipilla y posteriormente derivada al Hospital Félix Bulnes mediante un operativo aéreo de la Prefectura Aérea de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes médicos conocidos hasta ahora, la niña fue diagnosticada con lesiones graves y riesgo vital, por lo que debió ser intubada. Además, presentaría una deformación craneal compatible con un golpe provocado por un objeto contundente o un fuerte impacto.

Presunto agresor fue detenido

Tras la agresión, el presunto autor de los hechos, un hombre de 23 años y expareja de la madre de la víctima, escapó del lugar. Sin embargo, horas más tarde fue detenido por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 24ª Comisaría de Melipilla en la comuna de Estación Central.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, que busca esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las eventuales responsabilidades penales del imputado.