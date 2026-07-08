Kino sortea hoy miércoles el mayor pozo de su historia: Revisa monto acumulado y premios por categoría
El sorteo número 3250 alcanzó una cifra histórica gracias a que las principales categorías no registraron ganadores en las jornadas anteriores. Conoce todos los detalles acá.
La noche de este miércoles 8 de julio se realizará un nuevo sorteo del Kino, instancia que llega con una cifra récord para los jugadores: un pozo acumulado de más de $10.700 millones, el más alto en la historia de este tradicional juego de azar administrado por Lotería.
El sorteo número 3250 está programado para después de las 22:30 horas y concentrará la atención de miles de apostadores en todo el país, quienes aún pueden adquirir sus cartones hasta las 22:20 horas a través de los canales oficiales.
Pozo récord del Kino para este miércoles
A diferencia de otros sorteos recientes, el monto acumulado alcanzó una cifra histórica gracias a que las principales categorías no registraron ganadores en las jornadas anteriores.
En total, se repartirán $10.700 millones entre las distintas modalidades del juego y premios especiales asociados al sorteo.
Premios por categoría
Los montos contemplados para este miércoles son los siguientes:
- Kino: $6.270 millones.
- Re Kino: $400 millones.
- Requete Kino: $750 millones.
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones.
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones.
Además, el sorteo incluirá premios complementarios y beneficios especiales para los participantes.
Casa, vehículo, viajes y millonarios bonos
Entre los incentivos adicionales destaca el Súper Combo Marraqueta, que contempla el sorteo de una casa, un vehículo SUV, un sueldo de $1 millón mensual durante 50 años con carácter heredable y un viaje.
A ello se suman otros premios especiales, entre ellos:
- Una camioneta Mitsubishi L200 Work XR 4×2 junto a un año de combustible o su equivalente en dinero.
- Dos viajes para dos personas al país de uno de los finalistas de una competencia internacional o su equivalente en efectivo.
- Cinco bonos de $1 millón asociados al número de cartón.
- Un bono adicional de $1 millón para integrantes de Club Kino.
¿Hasta qué hora se puede jugar el Kino?
Las apuestas para el sorteo de este miércoles estarán disponibles hasta las 22:20 horas. Los jugadores pueden participar mediante el sitio oficial de Kino Chile, en agencias autorizadas y en diversos supermercados a nivel nacional.
Los resultados del sorteo serán dados a conocer durante la noche de este miércoles a través de las plataformas oficiales de Lotería de Concepción.