Kino sortea hoy miércoles el mayor pozo de su historia: Revisa monto acumulado y premios por categoría

El sorteo número 3250 alcanzó una cifra histórica gracias a que las principales categorías no registraron ganadores en las jornadas anteriores. Conoce todos los detalles acá.

La noche de este miércoles 8 de julio se realizará un nuevo sorteo del Kino, instancia que llega con una cifra récord para los jugadores: un pozo acumulado de más de $10.700 millones, el más alto en la historia de este tradicional juego de azar administrado por Lotería.

El sorteo número 3250 está programado para después de las 22:30 horas y concentrará la atención de miles de apostadores en todo el país, quienes aún pueden adquirir sus cartones hasta las 22:20 horas a través de los canales oficiales.

Pozo récord del Kino para este miércoles

A diferencia de otros sorteos recientes, el monto acumulado alcanzó una cifra histórica gracias a que las principales categorías no registraron ganadores en las jornadas anteriores.

En total, se repartirán $10.700 millones entre las distintas modalidades del juego y premios especiales asociados al sorteo.

Premios por categoría

Los montos contemplados para este miércoles son los siguientes:

Kino: $6.270 millones.

Re Kino: $400 millones.

Requete Kino: $750 millones.

Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones.

Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones.

Además, el sorteo incluirá premios complementarios y beneficios especiales para los participantes.

Casa, vehículo, viajes y millonarios bonos

Entre los incentivos adicionales destaca el Súper Combo Marraqueta, que contempla el sorteo de una casa, un vehículo SUV, un sueldo de $1 millón mensual durante 50 años con carácter heredable y un viaje.

A ello se suman otros premios especiales, entre ellos:

Una camioneta Mitsubishi L200 Work XR 4×2 junto a un año de combustible o su equivalente en dinero.

junto a un año de combustible o su equivalente en dinero. Dos viajes para dos personas al país de uno de los finalistas de una competencia internacional o su equivalente en efectivo.

al país de uno de los finalistas de una competencia internacional o su equivalente en efectivo. Cinco bonos de $1 millón asociados al número de cartón.

asociados al número de cartón. Un bono adicional de $1 millón para integrantes de Club Kino.

¿Hasta qué hora se puede jugar el Kino?

Las apuestas para el sorteo de este miércoles estarán disponibles hasta las 22:20 horas. Los jugadores pueden participar mediante el sitio oficial de Kino Chile, en agencias autorizadas y en diversos supermercados a nivel nacional.

Los resultados del sorteo serán dados a conocer durante la noche de este miércoles a través de las plataformas oficiales de Lotería de Concepción.