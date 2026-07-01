Incluida la RM: Anuncian precipitaciones para este fin de semana en varias regiones del país

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó el pronóstico de los próximos días.

La tan esperada lluvia está por llegar este mes. Según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, se aproxima una baja segregada.

Si bien la experta explicó que es una “bien complicada de pronosticar”, también agregó que un modelo confiable muestra precipitaciones para este fin de semana.

Desde la región de Valparaíso, hasta la zona costera del Biobío, además de la región Metropolitana, es donde lloverá desde las seis de la tarde el sábado 4 de julio.





También, Göhler precisó que son entre 0,4 y 5 milímetros de precipitaciones los que caerán en los sectores mencionados, por lo que se trataría de chubascos.