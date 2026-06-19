“¡Ando con mi cabro chico!”: La súplica de vendedor de láminas del Mundial en medio de violento asalto

Vecinos registraron el momento exacto en que el hombre fue amenazado con disparos por dos delincuentes. En el registro audiovisual se escuchan al menos cuatro balazos efectuados por el atacante.

Un impactante video grabado por vecinos registró el momento exacto en que un vendedor de láminas del álbum del Mundial 2026 fue víctima de un violento asalto en Estación Central.

Las imágenes muestran parte del ataque ocurrido durante una supuesta transacción previamente coordinada entre la víctima y un falso comprador, quien habría manifestado interés en adquirir cajas de sobres del popular coleccionable.

En el registro se escucha a la víctima clamar por su vida y la de su familia, mientras uno de los sujetos lo apunta con un arma.

“¡Ando con mi cabro chico!”, le gritó en reiteradas ocasiones. En tanto, la pareja del hombre pidió ayuda desesperadamente desde el vehículo.





Lo que se sabe del violento asalto por láminas del Mundial

Según los antecedentes conocidos, ambos llegaron hasta un punto de encuentro para concretar el negocio. Sin embargo, una vez realizada la entrega de las láminas, la situación cambió drásticamente.

En el registro audiovisual se escuchan al menos cuatro disparos efectuados por el atacante, quien abrió fuego cuando el vendedor intentaba recuperar las cajas de sobres desde el maletero del vehículo utilizado por el delincuente.

El video también muestra cómo la víctima logra sacar parte de la mercadería cuando los antisociales escapaban del lugar.

Pese a que el hombre consiguió evitar que los delincuentes se llevaran la totalidad de los productos, el asalto terminó con el robo de su billetera y otras pertenencias personales.