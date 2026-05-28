Chile registró histórica caída de nacimientos: INE reveló alarmante disminución en los últimos 32 años

El reciente informe Panorama Demográfico en Chile evidenció un profundo cambio en la estructura poblacional del país durante las últimas décadas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó este miércoles el estudio Panorama demográfico en Chile, documento que revela una profunda transformación en la estructura poblacional del país durante las últimas décadas.

Entre los datos más relevantes, destaca la fuerte caída en la cantidad de nacimientos: en los últimos 32 años, estos disminuyeron un 46,9% .

Según las cifras entregadas por el organismo, en 1993 se registraron 275.916 nacimientos en Chile. Treinta años después, en 2023, la cifra descendió a 174.057 nacidos vivos. Y si se consideran los datos provisionales de 2025, el número cae aún más, llegando a 146.446 nacimientos, es decir, 129.470 menos que hace poco más de tres décadas.

El informe advierte además que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) alcanzó un mínimo histórico. En 2025, por primera vez, Chile se ubicó bajo el umbral de un hijo por mujer, con una tasa de 0,99 nacidos vivos promedio.

Chile registra histórica caída en la tasa de fecundidad

La cifra representa una caída de 59,4% en la fecundidad desde 1993 y consolida una tendencia sostenida de descenso que, según el INE, solo tuvo leves interrupciones en algunos años específicos como 2006, 2009, 2014, 2018 y 2022.

Otro de los cambios que evidencia el estudio es el retraso en la maternidad. Mientras en 1993 la edad media de fecundidad era de 27 años, en 2025 alcanzó los 30 años. En paralelo, la fecundidad adolescente disminuyó más de ocho veces en las últimas tres décadas.

El documento también muestra un importante aumento en los nacimientos de madres extranjeras. Entre 2017 y 2025, la proporción pasó de 6,9% a 19,7% del total de nacidos vivos en el país, multiplicándose 2,9 veces en menos de 10 años.