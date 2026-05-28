Mientras alista su visita a Chile, la humorista The Faba Show publicó videos con una detallada investigación genealógica a la mediática familia. Hasta Michelle Carvalho y Melina Noto reaccionaron con divertidos comentarios.

La comediante peruana The Faba Show se volvió viral en Chile después de sus reacciones a diversos políticos chilenos. Sin embargo, en las últimas horas desató comentarios por un coqueto análisis al clan Astorga, liderado por Pangal Andrade y Pedro Astorga.

La humorista, que visitará nuestro país en los próximos días, comentó que dentro de su itinerario está contemplado un paseo por el Cajón del Maipo, sector donde todavía viven algunos de sus integrantes.

Con humor, asombro y una detallada investigación genealógica, la influencer compartió en Instagram un análisis sobre los miembros del clan, desatando miles de comentarios y visualizaciones en la plataforma.

“Ahora sí hablemos de los Astorga, Pangal Andrade y toda esta gente que es un montón de gente y todas son guapos y no entiendo por qué son tantos”, lanzó al inicio del primer video.

Durante el video, The Faba Show repasó distintos perfiles de integrantes del clan, incluyendo hermanos, primos y familiares relacionados con la naturaleza, el kayak, la fotografía y la vida de montaña.

“Me gustaría entender el árbol genealógico. Si alguien lo quiere hacer y me lo pasa, yo no me molesto”, bromeó. Pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue su reacción a la apariencia física de la familia.

“La genética, ¿no? También su ADN, ¿cuál es? Como para replicarlo”, dijo, generando cientos de respuestas de seguidores chilenos.

“Tenemos los datos de quiénes son los tres solteros”

El fenómeno fue tan grande que la influencer publicó un segundo video profundizando su investigación sobre el Clan Astorga, esta vez enfocándose en los integrantes solteros de la familia.

“Escuché sus requerimientos y ya, está bien. El Astorga clan is so much bigger (es mucho más grande)”, partió diciendo.

En el registro repasó nuevos nombres, además de destacar el estilo de vida outdoor que comparten muchos de ellos. “Conclusión: Siento que si quieres pertenecer a este clan con estos solteros, tiene que gustarte la naturaleza”, comentó.

“Aquí montañismo todo el rato, frío, parcas, bichos”, agregó, fiel a su tono humorístico. Además, aseguró que una seguidora le entregó “la data” sobre quiénes serían “los verdaderos solteros” del clan, mencionando a Paulo Astorga, Diego Astorga y Nicolás Yerovi.





Las reacciones de Pedro Astorga y Michelle Carvalho

Los videos generaron repercusión en la familia Astorga, ya que varios integrantes del clan reaccionaron con divertidos comentarios e inesperadas invitaciones, como fue el caso de Pedro Astorga.

El finalista de Gran Hermano Chile respondió con emojis riéndose y luego invitó a la comediante al Cajón del Maipo. “¡Acá nos vemos! Te invito una cerveza en Jauría” , señaló Pedro.

Incluso, Michelle Carvalho se sumó a las reacciones tras la viralización de los registros. “Pedro Astorga es mi marido”, escribió en una de las publicaciones.

Melina Noto, pareja de Pangal Andrade, también ha reaccionado a los comentarios de la humorista. “Los tíos son 10 hermanos. De ahí vienen todos los primos. Diego está soltero”, explicó sobre el amplio clan familiar.