“Significa una destrucción masiva”: Pedro Astorga critica al Gobierno por retiro de decretos ambientales

El deportista extremo hizo hincapié en que esta medida es una “señal de alerta” ante el daño que pueden sufrir los paisajes de nuestro país tras el retiro de estos decretos.

Este viernes el deportista extremo Pedro Astorga alzó la voz contra el gobierno del presidente José Antonio Kast tras la decisión de retirar 42 decretos medioambientales.

En este sentido, el ex chico reality viajó hasta el Salar de Gorbea, situado en la región de Atacama, para visibilizar el los ecosistemas que peligran con esta decisión.

Las críticas de Pedro Astorga por retiro de decretos ambientales

“Viajé miles de kilómetros para mostrarles este lugar que es el Salar de Gorbea, un salar que tiene una belleza espectacular y estuvo a solamente unos pasos de ser parque nacional, lo que significa que iba a ser un área protegida, pero ahora con la revisión de recursos ambientales del actual Gobierno, todo eso quedó en pausa“, partió diciendo mientras mostraba el lugar.





Respecto al daño ambiental del ser humano, añadió: “Estos lugares pueden estar amenazados directamente por la minería, de los salares sacan el litio, y eso significa una destrucción masiva de todos estos lugares que son increíbles y que a mí me encantaría que alguna vez puedan visitar. Es súper preocupante que pausemos la protección de lugares como este porque después ya va a ser demasiado tarde”.

En la descripción del video, se refirió a los recursos de protección ambiental como “una señal de alerta” para los ecosistemas que puedan resultar dañados con esta decisión.

“Revisarlos puede significar retroceder en la defensa de la naturaleza. En un país donde la biodiversidad ya está bajo presión, debilitar estas herramientas nos afecta a todos. Cuidar el medio ambiente no es una opción, es una responsabilidad. Informarse, hablar y actuar también es parte de proteger lo que aún tenemos”, cerró el deportista.