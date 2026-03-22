FOTOS | “Reintegra los 42”: Masiva marcha por el medio ambiente apuntó al gobierno por retiro de decretos

Este domingo se realizó una multitudinaria marcha por la Alameda en el marco del Día Internacional del Agua. Una manifestación que estuvo también marcada por las críticas al gobierno tras el retiro de decretos medioambientales.

Durante la jornada de este domingo se llevó a cabo la denominada “Marcha por el medio ambiente” en las calles del centro de Santiago.

La movilización convocada por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Movimiento por el Agua y los Territorios y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio se extendió por gran parte de la Alameda, comenzando a las 11:00 horas a la altura del metro Universidad Católica y finalizando pasado el mediodía frente al Palacio de La Moneda.

Una manifestación que se realiza cada año por el Día Internacional del Agua, pero que esta vez contó con discurso crítico hacia el gobierno de José Antonio Kast, luego de que se conociera la decisión de retirar 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente enfocados en la protección de parques nacionales y la fauna chilena.

Si bien desde el Ejecutivo y la Contraloría informaron la reintegración de uno de ellos, en los distintos lienzos y carteles, la ciudadanía pidió por los otros 42. Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que estos se encuentran en “revisión”.

Día Internacional del Agua: Así fue la marcha por el medio ambiente en la Alameda