Con nuevos decretos: Gobierno exime siete cargos claves del sistema de Alta Dirección Pública

Los decretos fueron emitidos desde el Ministerio de Hacienda. Entre los cargos nombrados destacan las direcciones nacionales de Migraciones y del Trabajo, además de Fonasa, Conadi y la Superintendencia de Salud.

Durante la jornada de este sábado, el Diario Oficial publicó una serie de decretos del Ministerio de Hacienda que eximen a distintos cargos del mecanismo de selección del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Las recientes resoluciones señalan que se “exime de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos” a dichos cargos, los cuales habitualmente se encuentran afectos al sistema antes señalado.

Estos decretos fueron emitidos invocando disposiciones de la ley N.º 19.882, que regula la política de funcionarios públicos.

Entre los nombramientos incluidos figura la:

Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Dirección Nacional del Trabajo. Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Dirección del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Superintendencia de Salud.





Qué es el Sistema de Alta Dirección Pública

Tal como se define en el sitio web del servicio civil, el SADP fue creado en el año 2003 con el objetivo de “dotar a las instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes– de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad”.

En otras palabras, el mecanismo busca que exista transparencia en la elección de altos directivos, como una forma de evadir el nepotismo dentro de las instituciones públicas.