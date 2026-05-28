Julia Vial tildó de “flaite” a Monserrat Álvarez por antiguo conflicto: Periodista le respondió directamente

La animadora de TV+ recordó un incómodo episodio ocurrido durante una Teletón y acusó a su colega de encararla injustamente tras un supuesto comentario en televisión.

Una inesperada polémica televisiva volvió a encenderse luego de que Julia Vial recordara un incómodo episodio que protagonizó años atrás con Monserrat Álvarez en medio de una jornada de Teletón.

La periodista lanzó duras críticas contra su colega y aseguró que su actitud en aquel entonces le pareció una verdadera “ordinariez”.

Todo surgió en el programa Sígueme de TV+, mientras el panel comentaba el buen presente laboral de Karen Doggenweiler. En ese contexto, Vial decidió sincerar una antigua situación que involucraba directamente a Álvarez y también a Daniela Aránguiz.

“Yo voy a contarlo públicamente hoy día, sí, se lo merece por flaite ”, partió diciendo sin filtro la animadora.





La acusación de Julia Vial contra Monserrat Álvarez

Según relató, el conflicto ocurrió durante una “Matinatón”, el tradicional bloque matinal de la Teletón. “Alguna vez hablamos de ella y mi compañera dijo un epíteto de ella, quien entendió que yo le había dicho esa palabra”, explicó Vial, asegurando además que hasta ese momento el ambiente era cordial.

Sin embargo, la situación escaló cuando, tras una entrevista durante el evento solidario, Monserrat se acercó directamente a encararla.

“Ella espera que terminemos de dar la entrevista, se cruza y me dice: ‘Julia, quiero hablar contigo. Es que estaba viendo tu programa y encuentro que te desubicaste. Nunca te había visto así, hablar con esa furia, con esa rabia. ¿Qué te creís? Tratarme de estúpida’”, recordó.

La conductora afirmó que respondió inmediatamente negando haber utilizado ese tipo de expresiones. “¿De qué me estás hablando? ¿De verdad viste bien el programa? ¿O te contaron?”, habría contestado, insistiendo además en que ese tipo de palabras “no son parte de su lenguaje”.

Finalmente, Julia calificó este momento como una “ordinariez”, teniendo en cuenta el contexto del evento solidario.

Monserrat Álvarez respondió a Julia Vial

Tras las declaraciones de Julia Vial, el programa Plan Perfecto abordó el tema y fue la propia Monserrat Álvarez quien respondió escuetamente a la polémica.

“No tengo nada que comentar, pero todo buena onda”, señaló inicialmente. Luego, al ser consultada sobre el origen del malentendido y el supuesto comentario emitido realmente por Daniela Aránguiz, la periodista evitó profundizar en el conflicto.

“Encuentro tan inútil lo de ‘es que me dijiste, no me dijiste’. Yo tengo súper clara la situación, pero no quiero armar polémica al respecto porque fui súper clara en su momento”, afirmó.

Finalmente, cerró bajándole el perfil a las críticas y asegurando que el tema no le afecta. “Quien tiene su mente tranquila y su conciencia tranquila, de verdad, no me afecta la polémica”, concluyó.

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