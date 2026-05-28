Declaran culpables a los imputados por el asesinato de ciudadano francés en Chicureo: 4 son adolescentes

Fiscalía Centro Norte solicitó ante el tribunal las penas más altas para los cinco involucrados, cuatro de los cuales son menores de edad de entre 15 y 17 años. El tiempo de condena se conocerá el 8 de junio.

Culpables fueron declarados los cinco imputados por el asesinato del ciudadano francés Dimitri Weiler, según determinó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina.

El episodio se remonta al pasado 28 de febrero de 2025, cuando la víctima fue maniatada por el grupo, tras resistirse a un asalto en su casa ubicada en Chicureo.

Todo ocurrió frente a su esposa e hijos y tras un forcejeo con los delincuentes, el francés terminó siendo apuñalado en tres ocasiones, lo que terminó por causarle su muerte.





De los cinco involucrados, solo hay un adulto y el resto corresponde a cuatro son adolescentes de entre 15 y 17 años.

“No pueden arrebatar la vida de una persona, porque no solamente arrebatan esa vida, sino todo lo que queda. Yo tengo tres hijos y ninguna condena nos quita este doloroso duelo y que es para siempre, no es para un año más ni para cuando se da la sentencia, es un duelo para siempre”, expresó Fernanda Cáceres, viuda de Dimitri Weiler.

Fiscalía pide presidio perpetuo y penas máximas

Los cinco imputados fueron acusados por los delitos de robo con intimidación y lesiones graves, por lo que la Fiscalía Centro Norte solicitó ante el tribunal las penas máximas.

Para el adulto que está involucrado, la Fiscalía pidió la pena de presidio perpetuo.

En el caso de los menores de edad de 15 y también 17 años, también solicitaron las penas máximas , que serían la internación provisoria, pero para los mayores de 16 años (pena podría alcanzar los 10 años), y para el de 15 años la pena podría alcanzar los 5 años también de internación provisoria.

La condena para los cinco detenidos se conocerá el próximo 8 de junio.