¿Te apasiona el tejido? Gran festival reúne a más de 100 expositores y ofrece talleres este mes en Santiago

El evento recibirá a sus asistentes durante dos días para disfrutar del tejido moderno. Además, contará con invitados internaciones y nacionales.

El festival más grande de Latinoamérica de tejido moderno Expo Teje, se prepara para reunir a más de 100 expositores entre marcas, diseñadores y emprendedores este mes en Santiago.

Muy pronto, los amantes de esta técnica podrán disfrutar de este evento que la posiciona como una “práctica contemporánea ligada al diseño, la identidad y la creatividad, alejándose de su visión tradicional”.

Talleres que ofrece Expo Teje

Expo Teje ofrecerá una programación con talleres no solo dirigidos a personas con conocimientos avanzados, sino también a principiantes.

Algunas de las técnicas que enseñarán son:

Crochet vertical

Tejido con mostacillas

Nuevas formas de creación textil

Los talleres requieren inscripción previa, la cual puedes hacer a través de su sitio web acá.





Invitados que dirán presente en Expo Teje

Este punto de encuentro de la comunidad amante del tejido contará con varios invitados internacionales y nacionales, entre ellos:

Isabell Kraemer

Antonio de Beagle Knits

Príncipe del Crochet

Jandi Gardiazabal

¿Cuándo y dónde se realizará el evento?

Expo Teje recibirá a sus asistentes desde el sábado 25 de abril hasta el domingo 26 del mismo mes.

El lugar de encuentro será el centro de eventos Centro Parque en la comuna de Las Condes.

¿Cómo comprar entradas a Expo Teje?

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web de la ticketera Passline.

Si deseas asistir, los precios por día van desde los $4.000 para adultos mayores, hasta los $7.000 para el público general.