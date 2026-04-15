Fue entregado por su madre: Formalizarán a estudiante que realizó amenaza de tiroteo en universidad de La Serena

Una vez que fue detenido por Carabineros, el estudiante admitió ser el autor de las amenazas, aunque señaló que todo se trataba de una “broma”.

Este miércoles, será formalizado un joven de 19 años y quien fue detenido tras realizar una amenaza de tiroteo en la Universidad Central de La Serena.

El imputado cursa segundo año de la carrera de Administración de Empresas en la mencionada institución y realizó las amenazas a través de redes sociales.

El Diario El Día publicó que, de acuerdo a los antecedentes recabados, habría sido la propia madre del joven quien alertó a la universidad sobre las publicaciones.





Una vez que fue detenido por Carabineros, el estudiante admitió ser el autor de las amenazas, aunque señaló que todo se trataba de una “broma”.

Por último, el citado medio agregó que por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, se ordenó una serie de diligencias investigativas, entre ellas el empadronamiento de testigos, la toma de declaraciones, la verificación de la existencia de cámaras de seguridad y la aplicación de medidas de protección al establecimiento.