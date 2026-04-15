Por hasta 10 horas: Anuncian prolongado corte de agua en 5 comunas de la RM
La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 10 horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Renca, Las Condes, La Granja, Puente Alto y Peñaflor.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM
- Renca: Desde las 15:00 horas del miércoles 15 de abril hasta las 01:00 del jueves 16.
- Las Condes: Desde las 15:00 horas del miércoles 15 de abril hasta las 01:00 del jueves 16.
- La Granja: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 15 de abril.
- Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 15 de abril.
- Peñaflor: Desde las 15.30 horas hasta las 21:30 del miércoles 15 de abril.