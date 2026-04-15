Programas Programación Señal en vivo
/

Por hasta 10 horas: Anuncian prolongado corte de agua en 5 comunas de la RM

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 10 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Renca, Las Condes, La Granja, Puente Alto y Peñaflor. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Renca: Desde las 15:00 horas del miércoles 15 de abril hasta las 01:00 del jueves 16.
  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del miércoles 15 de abril hasta las 01:00 del jueves 16.
  • La Granja: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 15 de abril.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 15 de abril.
  • Peñaflor: Desde las 15.30 horas hasta las 21:30 del miércoles 15 de abril.

 

Seguir en Seguir en