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Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la RM para este jueves 16 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 16 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Recoleta, Cerro Navia, Estación Central, Santiago, San Ramón y Vitacura. 

  • Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
  • Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 17.30 horas.
  • Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
  • San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

 

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