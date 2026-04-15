Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la RM para este jueves 16 de abril
La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 16 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Recoleta, Cerro Navia, Estación Central, Santiago, San Ramón y Vitacura.
- Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
- Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 17.30 horas.
- Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.