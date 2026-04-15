Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la RM para este jueves 16 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 16 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Recoleta, Cerro Navia, Estación Central, Santiago, San Ramón y Vitacura.





Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 17.30 horas.

Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.