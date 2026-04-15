Todos los bonos para cobrar en abril: Revisa los requisitos y cuánto entrega cada beneficio

Se trata de ayudas económicas disponibles durante este mes que van en beneficio de las familias más vulnerables del país.

Durante abril son diversos los bonos y beneficios económicos que entrega el Estado, general mente a la población más vulnerable del país.

Se trata de diferentes ayudas monetarias dirigidas a diferentes grupos de la población con el fin de apoyar a las familias según su registro socioeconómico.

La Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio al Empleo Joven son algunas de los beneficios disponibles durante este mes.





Estos son todos los bonos que puedes cobrar en abril:

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU entrega un monto de $231.732 para mayores de 65 años y de $250.275 para mayores de 82 años, de acuerdo a la variación del IPC y el aumento del beneficio registrado en febrero.

Revisa aquí si cumples con los requisitos.

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio dirigido a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años con 11 meses que sean parte del 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares).

El beneficiario elige su quiere recibir el pago mensual o en en única cuota que puede llegar a los $678.028.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer se trata de una ayuda monetaria que se entrega a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Quien resulte beneficiaria puede recibir un pago anual de hasta $678.028 o un pago mensual de hasta $44.157.

Cabe recodar que próximamente este beneficio se unirá al del Empleo Joven en el Subsidio Unificado al Empleo, por lo que actualmente no es posible postular al programa.

Bono Asistencia Escolar

El Bono Asistencia Escolar es un beneficio que se entrega de forma automática por cada niño o niña de entre 6 y 18 años, que cumplan con la asistencia escolar de 85% en un establecimiento reconocido por el Estado.

El monto que entrega es de $10.000 mensuales cumpliendo con el requisito antes mencionado.