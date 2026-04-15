Álvaro Morales sorprendió al revelar a qué se dedica tras dejar la tv: “Ya estoy retirado”

Conocido por producciones como Sucupira, La Fiera y Los Pincheiras, el intérprete confesó que cambió definitivamente los focos por los hornos y las masas.

Tras varios años alejado de la televisión, el actor Álvaro Morales entregó inéditos detalles de su nuevo presente, esta vez, vinculado de forma activa al rubro de la gastronomía.

El intérprete, quien consolidó su carrera al participar en producciones como Sucupira, La Fiera y Los Pincheiras, ahora volcó su pasión a la cocina, en concreto, a la elaboración de pizzas.

En conversacion con La Cuarta, señaló que lleva nueve años al mando de Pizza Rica Rica, una exitosa productora de eventos gastronómicos con la que ha viajado por todo el país.





“Al principio estábamos radicados en Santiago y ahora ya vamos por Chile y se nos sumó además una destacada pastelera, Marcela Fuenzalida, que es una destacada pastelera de Santiago que creyó en nuestro proyecto también”, relató.

“La gente nos conoce”, reconoció. “Entonces vienen de otros lugares a comprarnos de alrededores. Nosotros prácticamente viajamos toda la semana al sur“, explicó, recalcando que el fuerte de su emprendimiento es esta zona del país.

Respecto a su carrera en televisión, eso sí, fue enfático al declarar que ya está “retirado porque esta cuestión es así”. “Si tú quieres cocinar profesionalmente tienes que dedicarte 100%. Obviamente no estoy cerrado, sigo siendo actor, pero esta es mi prioridad”, zanjó.