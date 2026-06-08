Tensión por elección presidencial en Perú: Con el 95% de las actas Sánchez supera a Fujimori por 43 mil votos

Según los últimos datos oficiales de la ONPE, Sánchez alcanza el 50,119% de los votos, equivalente a 8.875.014 sufragios, mientras que Fujimori registra un 49,881%, con 8.832.914 preferencias.

Continúa la incertidumbre en las elecciones presidenciales en Perú. Con más del 95% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, lidera el conteo con un estrecho margen sobre Keiko Fujimori, en una de las definiciones más ajustadas de los últimos años.

Según los últimos datos oficiales de la ONPE, Sánchez alcanza el 50,119% de los votos, equivalente a 8.875.014 sufragios, mientras que Fujimori registra un 49,881%, con 8.832.914 preferencias.

La diferencia entre ambos candidatos es de poco más de 42 mil votos, una distancia que mantiene en suspenso el desenlace de la elección.