Revelan el verdadero sueldo que tendrá Jeannette Jara como docente en la Usach

Por redes sociales circuló desinformación sobre un supuesto sueldo millonario, lo que fue desmentido por la casa de estudios.

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, se integrará a la Universidad de Santiago de Chile (Usach) como parte del cuerpo docente.

Según detalló el Centro de Estudiantes de Administración Pública a través de su cuenta de Instagram donde le dieron la bienvenida, la también exministra regresará a su alma mater para ser parte del Departamento de Gestión y Políticas Públicas.

“Qué mejor manera de comenzar la semana. Nos llena de alegría compartir esta gran noticia: la exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, regresa a su alma mater para integrarse al Departamento de Gestión y Políticas Públicas como profesora“, destacaron.

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¿Cuánto ganará Jeannette Jara como profesora de la Usach?

Luego de que se diera a conocer la noticia, comenzó a circular una versión de que por su labor Jeannette Jara recibiría un sueldo de $13 millones mensuales. Sin embargo, eso fue desmentido por la casa de estudios a través del medio Fast Check, donde descartaron el monto mencionado.

En esa línea, especificaron que el sueldo mensual que recibirá la excandidata presidencial corresponde a aproximadamente $280 mil pesos.