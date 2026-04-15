Camila Flores acusó “intenciones mañosas” por denuncia anónima: “Tiene un tufillo muy claro de dónde viene”

La senadora se refirió a la investigación por presunto fraude al fisco, luego de una denuncia anónima en su contra ante Fiscalía. “Tengo más certezas que dudas respecto de quién es”, afirmó.

La senadora Camila Flores acusó “intenciones mañosas” detrás de la denuncia anónima en su contra por presunto fraude al fisco, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Desde un punto de prensa en el Congreso Nacional, Flores aseguró que “acá no hay delito, no hay falta. Estamos clarísimos que, tanto la que habla como el equipo, somos absolutamente inocentes de estos hechos“.

En esa misma línea, la parlamentaria sostuvo: “No me van a amedrentar, no me van a callar. Voy a seguir dedicándome principalmente a mi labor de madre, cuidando a mi hija con todas mis fuerzas, dando lo mejor para ella. Por otro lado, dedicándome con la misma fuerza y con la misma valentía que lo he hecho en mi labor, en este caso, como senadora de la República”.





También afirmó que seguirá compatibilizando su labor de “madre y servidora pública, más allá de las intenciones mañosas de quien haya querido hacerme daño“. En ese momento, Flores hizo el gesto de entre comillas al mencionar la frase “denuncia anónima”.

Consultada sobre aquella seña, la senadora transparentó que hoy no tiene acceso a la carpeta investigativa. No obstante, reconoció tener “más certezas que dudas respecto de quién es”.

“Una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto, pero claramente esto tiene para mí un tufillo muy claro y categórico de dónde viene“, apuntó.

La denuncia anónima contra Camila Flores

El caso estalló tras la emisión de un reportaje de Canal 13 que apunta a una presunta cuota que debían pagar de su sueldo sus propios asesores a la parlamentaria, conocida como “la cuota Flores”.

Según los antecedentes que se han dado a conocer, la parlamentaria es acusada de recibir parte del sueldo de sus asesores, lo que se habría cobrado mediante dinero en efectivo desde 2018.

La Fiscalía mantiene una investigación reservada y se fijó un plazo de 40 días para que se conozcan detalles concretos de las pericias.