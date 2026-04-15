Cadena Nacional: Qué se espera que anuncie el pdte. Kast esta noche y cuáles son las críticas de la oposición

Se espera que el mandatario entregue detalles del envío al Congreso del proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional”. Desde la oposición critican una eventual rebaja al impuesto a las empresas del 27 al 23%.

La noche de este miércoles 15 de abril, el presidente de la República, José Antonio Kast, ofrecerá su primera cadena nacional desde que asumió como jefe de Estado hace poco más de un mes, en marzo pasado.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario durante un actividad oficial en el Parque Municipal Los Tacos, en la comuna de Coltauco, donde reconoció su entusiasmo por la transmisión.

“Yo espero el miércoles romperla. Que todos prendan la tele, porque va a ser mi primera cadena nacional“, adelantó el sábado pasado desde la región de O’Higgins.

Polémico proyecto de “reconstrucción nacional”

Fue a mediados de marzo cuando, en localidad de Lirquén en la región del Biobío, Kast entregó las primeras luces de lo que será su primera cadena nacional: anunció el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, que según informaron esa jornada, constaría de más de 40 medidas.

Sin embargo, aun cuando el anuncio lo hizo en viviendas en ruinas por los incendios forestales del verano de 2025, sus medidas también incluyen ajustes fiscales y reducción de tasas corporativas.

Estas son: eliminación transitoria del IVA a la vivienda y, uno de los más cuestionados en la oposición, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

Además de la reintegración del sistema tributario, eliminación del impuesto a las ganancias de capital, subsidio para la protección del empleo formal y agilización de permisos ambientales y sectoriales.





Las críticas al proyecto de “Reconstrucción Nacional”

“No corresponde que en esta oportunidad el Gobierno quiera pasar la aplanadora, más aún considerando que estamos frente a una de las reformas tributarias más agresivas de la historia de Chile”, expresó el diputado del Partido Socialista (PS), César Valenzuela.

A juicio del legislador, la iniciativa hará que el Estado deje de recaudar varios millones de dólares, considerando que el corazón de la reforma será una rebaja al impuesto a las empresas del 27 al 23%.

El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, advirtió la “imposibilidad” de tramitar un proyecto que contiene varias materias distintas, pues el abogado constitucionalista señaló que “las leyes misceláneas están prohibidas”.

“Toda ley tiene que tener una idea matriz. Esa idea matriz define todo el proceso legislativo, las indicaciones, las comisiones a los cuáles van los proyectos de ley. Este proyecto de ley es inconstitucional, no pueden presentarse leyes misceláneas”, cuestionó.

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, también se distanció del proyecto al criticar que no esté enfocado en mejorar el ingreso de las familias del país

“La gente lo está pasando mal (…) y la propuesta miscelánea no va en ayuda a la economía del bolsillo de la clase media”, afirmó, junto con asegurar que su apoyo dependerá de si se incorporarán acciones concretas en esta materia.

Entre las propuestas que planteó se encuentran el reembolso del IVA en medicamentos, la eliminación de ese impuesto en productos esenciales y ajustes al sistema de educación superior, como acortar la duración de las carreras.





Presidenta del Senado pidió “altura de miras”

Desde el oficialismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió “altura de miras” en el debate y defendió la reducción de impuestos a las empresas, asegurando que estas “van a invertir más”.

“No tengo ninguna duda de que los parlamentarios, sobre todo en el caso de los diputados, van a estar a la altura del debate, con el ánimo de avanzar en lo propuesto por el Ejecutivo, pero también incorporando cuestiones que durante estos días se han ido solicitando para tener un proyecto equilibrado”, dijo en ADN.

Sobre la insistencia de la oposición de que se ingresen los contenidos por separado, Núñez aclaró que “separado no es que tengamos diez proyectos, era que tengamos todas las medidas y a un lado la rebaja del impuesto a las empresas“.

“Evidentemente, ahí se va a concentrar la mayor cantidad de discursos, de debate, de indicaciones, a lo mejor de rechazos. Por otro lado, hay iniciativas que no tengo ninguna duda de que van a ser votadas por unanimidad, o por inmensa mayoría”, indicó.