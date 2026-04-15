“Se veían preciosos”: Raquel Argandoña echó al agua a Geraldine Muñoz y Gabriel Urzúa y reveló inédito detalle

La bailarina acompañante y exparticipante de Fiebre de Baile fueron a un centro comercial junto y no esperaron encontrarse con Raquel Argandoña.

Este martes, en el último capítulo de Fiebre de Baile, Raquel Argandoña se fue con todo y confesó haber visto a Geraldine Muñoz con Gabriel Urzúa en un centro comercial.

Esto, en medio de los rumores que los vincularían románticamente; sin embargo, Geraldine ha dejado en claro que ambos son amigos.





¿Raquel Argandoña vio a Geraldine con Gabriel?

Al respecto, durante el fin de semana se filtró una fotografía de ambos caminando por un centro comercial, pero Raquel Argandoña los vio en vivo y en directo.

Es por ello que, durante la evaluación de su presentación, la jurado no dejó pasar dicha información y sentenció: “Antes de la nota, Geraldine, nos topamos en el mall, tú andabas con Gabriel“.

En esa misma línea, agregó: “Se veían preciosos. Mi nota para ustedes esta noche es de un ocho”.

Finalmente, Diana intervino y mencionó: “Así que andaba en el mall, Geraldine, no me había contado nada”, mientras que la bailarina solo se rió.

Revive el momento: