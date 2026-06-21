Noche de San Juan: Cuándo es y cuáles son los mejores rituales para atraer la buena fortuna
Revisa a continuación cómo hacer algunos de los rituales más tradicionales en esta mágica noche.
Se acerca la noche de San Juan, un místico momento en que miles de personas en todo el mundo aprovechan para hacer rituales para el dinero, la buena fortuna y alejar las malas energías.
Sin embargo, esta tradición tiene diferentes orígenes, mientras algunos celebran el solsticio de verano en el hemisferio norte, los católicos recuerdan el nacimiento de San Juan Bautista.
Cuándo es la Noche de San Juan
Si estás pensando en hacer algún ritual en la noche de San Juan, no olvides que estos se deben llevar a cabo entre noche del 23 y la madrugada del 24 de junio.
Rituales para atraes el dinero y la buena suerte
Esta costumbre pagana tiene una serie de rituales que buscan atraer la riqueza, la suerte, el amor y ahuyentar las malas energías que cada persona pueda cargar.
A continuación te dejamos algunos:
- Saltar sobre una hoguera: Si lo haces siete o nueve veces podrás purificarte, atraer la buena suerte y quemar malas energías.
- Colocar hierbas bajo la almohada: El poner romero, laurel o lavanda te podría ayudar a tener sueños reveladores y atraer buenas energías.
- Coloca tres monedas en la puerta principal de tu casa para atraer el dinero.
- Poner tres papas bajo la cama: Una pelada, una a medio pelar y otra con cáscara. A la mañana siguiente saca una sin mirar descubrirás si habrán riquezas.
- Escribir tres nombres en papeles distintos y dejarlos bajo la almohada. A la mañana siguiente, el papel que saques será tu futura pareja.
- En un plato poner dos agujas y un poco de agua, si se juntan es señal de un futuro matrimonio.
- Encuentro con el amor futuro: Si se está soltero o soltera, debe asomarse por la ventana a las 12 de la noche en punto y verá pasar a su futuro marido o mujer en persona.
- Escribe y quema: Escribe en un papel todo lo que deseas soltar: miedos, hábitos, nombres… Y luego, simplemente, lánzalo al fuego. Este acto simbólico ayuda a cerrar ciclos.
- Aprende a tocar guitarra: Sólo hay que atreverse a llevar la guitarra a una higuera cuando sean las 12 de la noche tocar el instrumento. Se dice que el diablo tomará sus manos y comenzará a tocar como por arte de magia.
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