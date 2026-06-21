Noche de San Juan: Cuándo es y cuáles son los mejores rituales para atraer la buena fortuna

Revisa a continuación cómo hacer algunos de los rituales más tradicionales en esta mágica noche.

Se acerca la noche de San Juan, un místico momento en que miles de personas en todo el mundo aprovechan para hacer rituales para el dinero, la buena fortuna y alejar las malas energías.

Sin embargo, esta tradición tiene diferentes orígenes, mientras algunos celebran el solsticio de verano en el hemisferio norte, los católicos recuerdan el nacimiento de San Juan Bautista.

Cuándo es la Noche de San Juan

Si estás pensando en hacer algún ritual en la noche de San Juan, no olvides que estos se deben llevar a cabo entre noche del 23 y la madrugada del 24 de junio.

Rituales para atraes el dinero y la buena suerte

Esta costumbre pagana tiene una serie de rituales que buscan atraer la riqueza, la suerte, el amor y ahuyentar las malas energías que cada persona pueda cargar.

A continuación te dejamos algunos: