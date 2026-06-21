Rocío Toscano anunció el nacimiento de su hija con futbolista: “Qué hermosa es la vida”

La actriz se convirtió en madre por tercera vez con la llegada de Roma, su primera hija con el fútbolista profesional Agustín Ambiado.

Rocío Toscano anunció este fin de semana el nacimiento de su tercera hija, Roma, la primera junto a su actual pareja: el fútbolista Agustín Ambiado.

La actriz, quien ya es madre de mellizos, contó la noticia con una sentida publicación a través de su cuenta de Instagram, junto a la primera foto de la pequeña.

Según detalló la joven, la bebé llegó al mundo durante el día sábado, se encuentra en buen estado y su nombre completo es Roma Lucía Ambiado Toscano.





“Llegó Roma hoy para darnos mucho amor y a enseñarnos lo que necesitemos aprender”, expresó Rocío Toscano.

En su mensaje también le dedicó palabras a su pareja y agradeció por “tener tremendo hombre a mi lado. Estoy segura que lo harás increíble, mi amor. Bueno, ya lo haces increíble”.

“Agradecida de la salud, de la abundancia, de mi familia. Qué hermosa es la vida. Gracias gracias y millones trillones de gracias”, agregó.

El club donde milita Agustín Ambiado, Lota Schwager, también festejó la llegada de Roma con un mensaje en sus redes sociales.

“Toda la familia minera les desea lo mejor en esta hermosa nueva etapa y la máxima felicidad para su hogar con la llegada de este nuevo integrante”, expresaron.

Rocío Toscano anunció el nacimiento de su hija

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @rociotoscanoactriz