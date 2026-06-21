Colombia elegirá este domingo al sucesor de Gustavo Petro entre Cepeda y De la Espriella

En Chile hay locales habilitados en Santiago, Antofagasta e Iquique para votar. Revisa aquí las direcciones y horarios.

Este domingo Colombia elegirá al sucesor de Gustavo Petro en una nueva jornada de elección presidencial, con locales habilitados en Chile para el sufragio de los colombianos residentes en el país.

Aberlardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas para elegir al nuevo presidente.

De la Espriella, quien obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta, es abogado y empresario. Irrumpió en la política como una figura ajena a los partidos tradicionales y, desde posiciones de derecha radical, ha centrado su discurso en la seguridad, el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del orden público.





Cepeda por su parte, llega a la segunda vuelta como el principal representante de la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro.

Votación en Chile: Locales y horario

El Consulado General de Colombia habilitó un lugar para quienes tengan que ejercer su voto las mesas funcionarán durante este domingo 21 entre las 8:00 y las 16:00 horas.

El local de votación estará disponible en el Hotel Regal Pacific, ubicado en Avenida Apoquindo 5680, comuna de Las Condes.

También hay locales habilitados en Antofagasta,en el Consulado de Colombia, ubicado en Avenida General Bernardo O’Higgins 1291.

Lo mismo que en Iquique, donde se puede votar en el Hotel Terrado Arturo Prat, ubicado en Aníbal Pinto 695.