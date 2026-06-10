Impacto en Colombia: Ordenan suspensión del presidente Gustavo Petro de su cargo

De ser aprobada la medida por el Senado, el mandatario estaría fuera de sus labores por casi dos semanas.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó este miércoles la “suspensión provisional” del presidente de Colombia, Gustavo Petro, del ejercicio de su cargo.

Lo anterior surgió debido a una investigación en curso que indaga la supuesta participación del mandatario en la reciente campaña electoral , lo que está prohibido.

“La difusión reiterada de mensajes a través de la cuenta oficial @petrogustavo entre el 6 y el 9 de junio de 2026, referidos de manera directa a candidatos y a la campaña presidencial”, acusó la comisión.

De ser aprobada la orden, la suspensión duraría hasta el próximo 21 de junio, cuando se cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones del sucesor de Petro.

Al ser una medida inédita, esta sería la primera vez en que un presidente de Colombia sea suspendido de su cargo, no obstante la decisión final la tomará el Senado.