Hasta -4°C: Emiten aviso por heladas en seis regiones del país
De acuerdo con el aviso de MeteoChile, las bajas temperaturas estarán presentes hasta la mañana del martes en la zona centro-sur del país.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “heladas normales a moderadas” en seis regiones de Chile para este lunes 22 y martes 23 de junio.
Esta condición provocará temperaturas que oscilarán entre los -1°C y los -4°C, dependiendo del sector, y se extenderá desde la madrugada de este lunes hasta la mañana del martes.
Heladas de hasta -4° en seis regiones
De acuerdo con lo señalado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por heladas normales a moderadas son:
- Región de Valparaíso: Cordillera de la Costa, Precordillera y Valles Precordilleranos.
- Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.
- Región de O’Higgins: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.
- Región del Maule: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.
- Región del Ñuble: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.
- Región del Biobío: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.