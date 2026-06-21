Hasta -4°C: Emiten aviso por heladas en seis regiones del país

De acuerdo con el aviso de MeteoChile, las bajas temperaturas estarán presentes hasta la mañana del martes en la zona centro-sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “heladas normales a moderadas” en seis regiones de Chile para este lunes 22 y martes 23 de junio.

Esta condición provocará temperaturas que oscilarán entre los -1°C y los -4°C, dependiendo del sector, y se extenderá desde la madrugada de este lunes hasta la mañana del martes.

Heladas de hasta -4° en seis regiones

De acuerdo con lo señalado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por heladas normales a moderadas son:

Región de Valparaíso : Cordillera de la Costa, Precordillera y Valles Precordilleranos.

: Cordillera de la Costa, Precordillera y Valles Precordilleranos. Región Metropolitana : Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera. Región de O’Higgins : Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera. Región del Maule : Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera. Región del Ñuble : Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera. Región del Biobío: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

Revisa aquí el detalle: