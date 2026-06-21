VIDEO | Captan troba marina en Estuario de Reloncaví

El fenómeno se originó en medio de un sistema frontal presente en la región de Los Lagos.

La tarde de este sábado se registró una tromba marina en el Estuario de Reloncaví, en el sector de Caleta La Arena-Puelche, en la comuna de Puerto Montt.

Pasadas las 16:00 horas se dio cuenta de dicho fenómeno en medio de las bajas temperaturas, lluvias y viento que afecta actualmente a la región de Los Lagos.

A través de redes sociales se viralizaron diversos videos que dan cuenta de cómo se veía la tromba marina desde los alrededores.