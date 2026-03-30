¿Desde cuándo y quiénes serán los primeros? Gobierno prepara inminente cobro a deudores del CAE

Esta medida será ejecutada a través de la Tesorería General de la República y se busca recuperar recursos fiscales.

Hace algunos semanas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó la medida del gobierno de iniciar cobros a personas morosas del Crédito Aval del Estado (CAE).

Esta medida será ejecutada a través de la Tesorería General de la República y se busca recuperar recursos fiscales.

Ahora, se indicó que tal como se había anticipado, los primeros cobros recaerán en las personas con las rentas más altas, sobre los 5 millones de pesos mensuales, para luego comenzar a descender de forma progresiva.

De esta manera, la Tesorería General de la República, debería comenzar a recaudar este dinero en los próximos días y donde se estima que incluso ya en abril el cobro alcance a trabajadores que ganan alrededor de $1,5 millones.





Hay por lo menos cuatro diputados morosos de CAE

También se conoció que varios parlamentarios mantienen deudas por CAE y donde en algunos casos el monto asciende a los 40 millones de pesos.

Algunos de ellos son José Carlos Meza (Partido Republicano), Emilia Nuyado (Partido Socialista), Nathalie Castillo (Partido Comunista) y Carolina Tello (Frente Amplio).

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a esta situación: “Yo les voy a mandar una carta como presidente de la corporación pidiéndoles que transparenten esta diferencia entre deudor o moroso y, evidentemente, se pongan al día cuando estén morosos”.