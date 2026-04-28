No hay acuerdo entre CUT y Gobierno por aumento del sueldo mínimo: Estas fueron las 2 propuestas

Desde la central sindical aseguraron que su propuesta buscaba “recuperar el poder adquisitivo” de los trabajadores. Y pese a que las reuniones no prosperaron, aclararon que fueron “afables” y que quedaron en buenos términos.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, informó este martes que, tras sostener varias conversaciones, no hubo acuerdo con el Gobierno en torno al aumento del salario mínimo correspondiente a este año.

El timonel expresó al salir de la reunión celebrada esta jornada que el objetivo central de la colectividad es “recuperar el poder adquisitivo”. Sin embargo, a su juicio, el presidente José Antonio Kast “considera que ese avance solamente limita la creación de empleo”.

“Hemos terminado la quinta reunión con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, y creo que la única conclusión que sacamos en limpio es que son muy cortos los tiempos de negociación“, acusó a la salida de la cita.

Díaz continuó arremetiendo contra el Gobierno, pues advirtió que “considera que todos los avances que van vinculado al empleo, ya sea 40 horas o Ley Karin, tienen un costo para las empresas y para la creación de empleo“.

En cambio, desde la CUT aseguran que estos “avances” que ellos plantean “son beneficios para las y los trabajadores”. Por lo mismo, tras la frustrada negociación inicial, adelantaron que se dirigirán al Congreso para buscar apoyo en sus iniciativas.





Esta fue la propuesta de la CUT y del Gobierno

En cuanto a la propuesta de la central sindical más grande del país, revelaron que propusieron un salario mínimo de 647 mil pesos, “en base a todo lo que son los nuestros números y que son de orden público, de instituciones responsables desde el Banco Central, el FMI, el INE“, explicaron.

Pese a ello, dieron a conocer que el ministro “solamente nos ofreció lo que era el reajuste del IPC, que en la práctica son 23 mil pesos de aquí en adelante“. “Por cierto, eso no alcanza ni a recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido”, subrayó.

Aún así, el dirigente aclaró que “el término de la reunión fue afable” y que “las reuniones quedaron bien” con el Ejecutivo. ¿Qué sigue ahora? “El Gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones con los partidos o los parlamentarios de gobierno, pero también a los parlamentarios de oposición”.