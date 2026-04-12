Ministro Rau y reajuste del sueldo mínimo: “No podemos seguir aumentando los costos laborales”

El titular de Trabajo advirtió que “hemos tenido problemas de productividad laboral” y aseguró que no se puden aumentar los “costos laborales” si queremos “generar empleo y en especial en las pymes”.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió al próximo debate en torno al sueldo mínimo y comprometió que “será una discusión franca” en el Congreso tras el correspondiente diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En conversación con La Tercera, declaró que “hay un tema de costos de vida que no podemos desconocer y un componente de inflación, por supuesto, en un reajuste de salario mínimo”.

“La productividad laboral sin duda que también es importante”, remarcó. “En la medida que los trabajadores son más productivos, las remuneraciones debiesen reflejar ese aumento“.

Pese a ello, el secretario de Estado advirtió que “lamentablemente hemos tenido problemas de productividad laboral durante la última década”.





Ministro Rau y sueldo mínimo: “Hay que ser responsables”

Consultado sobre cómo anticipa la discusión, Rau transparentó que, eventualmente, habrá una “contención ” en el incremento y recordó el reajuste que vivió el año pasado el sector público.

“Así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos“, sinceró en la entrevista.

“Y ahí pongo como ejemplo el último reajuste del sector público, que fue con más dosis de realidad que otros reajustes anteriores“, ejemplificó el ministro.

Sobre la propuesta que ofrecerá el gobierno, señaló que “no anticipará por los diarios”, pero señaló que “el mensaje es claro”: “No podemos seguir aumentando los costos laborales por sobre la productividad si queremos generar empleo y en especial en las pymes”.

“Ojalá tuviéramos una economía creciendo a tasas importantes, en que básicamente las remuneraciones fueran mucho más altas, pero en estos momentos, con 862.000 personas con cero ingresos, hay que ser muy responsable en esta conversación“, declaró.