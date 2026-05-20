Llovizna, niebla y cambios de temperatura: Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Santiago

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explicó el fenómeno que debería llegar a gran parte de la capital en los próximos días.

Las nubes llegaron a Santiago este miércoles, junto a la mañana más fría del año. Lo anterior se mantendrá durante esta semana, además de un alto porcentaje de humedad.

Según indicó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, en el sector poniente ya se instaló la nube baja, de vaguada costera. Dicho fenómeno debería alcanzar las cercanías de la cordillera este jueves.

Mañana en Santiago bajará la temperatura máxima a 16°, mientras que la mínima aumentará a 6°. Y en gran parte de la capital, se espera que haya niebla y llovizna.





“Lo más probable es que, si no llega hasta Las Condes, llegará hasta Providencia. Si no llega hasta La Reina, llegará hasta Ñuñoa. Si no llega a Puente Alto, llegará hasta La Florida“, expuso Sáez.

En esa misma línea, el experto explicó que “vamos a tener una gran advección, un transporte de humedad, con la nubosidad desde la costa hacia el valle, provocando descenso a las temperaturas máximas”.

Si bien el viernes la mínima será de 2° y la máxima de 21°, el fin de semana volverá a disminuir a 16° y 15°, mientras que en las mañanas habrá 6° y 5°.