Se habría generado por una estufa encendida: Incendio estructural afectó a tres viviendas en Independencia

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y los vecinos habrían alcanzado a salir de sus viviendas cuando comenzó la emergencia.

Bomberos de Santiago intenta controlar un incendio estructural que afectó a diversas viviendas en Av. Independencia con esquina Marcos Macuada este martes en la comuna de Independencia.

Preliminarmente, se estima que una estufa habría quedado encendida, sin embargo, Bomberos aún trabaja en el sector para controlar las llamas y poder determinar una causa.





Los antecedentes del incendio

Hasta el momento no hay personas lesionadas, y los vecinos del sector lograron salir de sus casas cuando comenzó la emergencia, pudiendo resguardarse.

El capitán Sebastián Araya, de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, señaló: “Estamos en una emergencia estructural; ya está en la etapa controlada, estamos en la finalización de la emergencia”.

Al interior de este inmueble donde comenzó el fuego, el capitán expuso que “vivía una persona que se dedicaba al parecer al recogimiento de chatarra y escombro para luego comercializarlo”.

En esa misma línea, explicó que se trata de una construcción de adobe de tres habitaciones; por lo que “estaba bastante inestable con riesgo de derrumbe”.

Hasta el momento hay tres viviendas consumidas y está cortado el paso en Avenida Independencia.