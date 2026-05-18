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Tragedia en Estación Central: Adulta mayor murió tras voraz incendio en su vivienda

Según informó Bomberos, el fuego comenzó en el primer piso de un domicilio habitado por una familia de seis personas y rápidamente se propagó al segundo nivel debido a la alta carga combustible.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Un incendio estructural se registró este lunes en calle Uspallata, en la comuna de Estación Central. La emergencia dejó como saldo la muerte de una adulta mayor y dos viviendas colindantes afectadas.

Según informó Bomberos, el fuego comenzó en el primer piso de un domicilio habitado por una familia de seis personas y rápidamente se propagó al segundo nivel debido a la alta carga combustible.

Un adulto mayor con fibrosis pulmonar logró escapar lesionado, mientras que la mujer fallecida quedó atrapada al interior del inmueble.

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