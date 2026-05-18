Tragedia en Estación Central: Adulta mayor murió tras voraz incendio en su vivienda

Según informó Bomberos, el fuego comenzó en el primer piso de un domicilio habitado por una familia de seis personas y rápidamente se propagó al segundo nivel debido a la alta carga combustible.

Un incendio estructural se registró este lunes en calle Uspallata, en la comuna de Estación Central. La emergencia dejó como saldo la muerte de una adulta mayor y dos viviendas colindantes afectadas.

Según informó Bomberos, el fuego comenzó en el primer piso de un domicilio habitado por una familia de seis personas y rápidamente se propagó al segundo nivel debido a la alta carga combustible .

Un adulto mayor con fibrosis pulmonar logró escapar lesionado, mientras que la mujer fallecida quedó atrapada al interior del inmueble.