Tragedia en Estación Central: Adulta mayor murió tras voraz incendio en su vivienda
Según informó Bomberos, el fuego comenzó en el primer piso de un domicilio habitado por una familia de seis personas y rápidamente se propagó al segundo nivel debido a la alta carga combustible.
Un incendio estructural se registró este lunes en calle Uspallata, en la comuna de Estación Central. La emergencia dejó como saldo la muerte de una adulta mayor y dos viviendas colindantes afectadas.
Según informó Bomberos, el fuego comenzó en el primer piso de un domicilio habitado por una familia de seis personas y rápidamente se propagó al segundo nivel debido a la alta carga combustible.
Un adulto mayor con fibrosis pulmonar logró escapar lesionado, mientras que la mujer fallecida quedó atrapada al interior del inmueble.