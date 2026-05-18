“Algo personal entre él y yo”: DJ Méndez reveló el secreto tras lanzar reto de combate a Américo

El artista explicó que todo se trataba de una invitación en términos deportivos y que no hacía referencia a la situación del cantante de cumbia.

DJ Méndez salió a aclarar el desafío que le hizo a Américo a un combate en el ring, en medio de la denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna en contra del cantante.

Todo inició con una invitación en redes sociales que hizo el intérprete al imputado, apuntando a sus problemas tras el quiebre con la actriz argentina.

“Américo, escúchame bien lo que te voy a decir, que tenemos que arreglar cuentas. Una, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que tú sabes, lo que hiciste, es otra y eso lo sabes”, lanzó Leo Méndez.

En la misma línea, añadió “¿qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto. Tú y yo, aquí, en el ring, en forma deportiva, profesional”, lanzó Leo Méndez.





El desafío de DJ Méndez a Américo

Tras el debate que se abrió por los dichos de DJ Méndez, el artista usó su cuenta de Instagram para explicar el detrás de desafío y señaló que se trata de algo únicamente deportivo.

“ Yo hice una invitación deportiva a Américo por algo personal entre él y yo . A Américo lo conozco desde que lo acogimos nosotros en Suecia, cuando él estaba con el grupo Alegría”, aseguró.

Según expuso, tras coincidir en Europa, tuvieron algunas rencillas y luego se distanciaron y no volvieron a hablar, por lo que quiso generar esta instancia para que arreglen sus diferencias arriba de un ring.

“Entonces yo, ahora que estoy invitado y soy parte de una velada de boxeo, un deporte legal, como cualquier otro deporte, lo invité a Américo, ya, lo invité porque justo supe, lamentablemente, que está pasando por un tema que yo no tengo nada que ver”, sostuvo.

“Yo lo estoy invitando por una cosa personal a una velada que, de hecho, ya se ha hecho la Noche de Combos, y yo ahora quiero ser parte de lo mismo. Estoy invitando a alguien, jamás de una forma violenta porque, si en ese caso el boxeo sería ilegal”, insistió.

DJ Méndez enfatizó en que el desafío se refería a una cuestión personal entre ambos y no tiene que ver con la situación legal de Américo a raíz de su formalización por violencia intrafamiliar.

“Hice una invitación yo y me mezclaron con otra cuestión que nace por lo que está pasando Américo. Esa es una cuestión del personal que tiene que arreglar con un juez. Yo estoy hablando con Américo por una cuestión antigua entre él y yo“, añadió.

Finalmente, hizo un mea culpa sobre la forma en que planteó el desafío, señalando que “si fue una forma errónea, lo siento, pero creo que no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy haciendo una invitación. Es tan simple como eso”.