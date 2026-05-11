Incendio en Universidad Diego Portales: Bomberos combate el fuego en Facultad de Derecho en barrio República

El fuego afecta al cuarto piso del inmueble, lo que obligó a un rápido despliegue de unidades de Bomberos para controlar la emergencia.

Un incendio afecta a esta hora a un edificio de la Universidad Diego Portales correspondiente a la Facultad de Derecho, ubicado en la comuna de Santiago.

En concreto, el siniestro se desarrolla en el corazón de Barrio República, específicamente en calle República con Salvador Sanfuentes.

La Bomba España del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó a través de redes sociales que se declaró una “tercera alarma de incendio” debido a la emergencia.





Por su parte, la plataforma TransporteInforma detalló que existe una “restricción de tránsito en República con Salvador Sanfuentes, debido a incendio en el cuarto piso”, del edificio.

Personal de emergencia continúa trabajando en el lugar mientras se desarrollan labores de control y evaluación de daños en el edificio universitario.

Hasta el momento las autoridades no han informado personas lesionadas ni tampoco antecedentes sobre las causas que habrían originado el incendio.

Mira los registros:

🔴 El Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 21 Compañías ante 3ª Alarma de Incendio, en edificio de Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales, en República y Salvador Sanfuentes, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/0h0wgHB7X5 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 11, 2026